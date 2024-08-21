Беременная женщина, убитая ВСУ в Судже, заслонила собой сына от пуль

Вдовец убитой в Судже беременной женщины заявил, что она спасла их сына

Фото: Пресс-служба Минобороны

Беременная женщина, убитая украинскими боевиками в Судже 6 августа, могла инстинктивно заслонить собой сына и тем самым спасти его. Об этом сообщил ТАСС ее вдовец Артем Кузнецов.

По его словам, у мальчика три осколочных ранения. Куски металла, отрывавшиеся от автомобиля, впились в его кожу и лишь немного не дотянулись до почки.

Мужчина ехал в разных машинах с супругой, метрах в 100 впереди нее. Он заметил украинского солдата и успел проскочить обстрел, но на второй автомобиль пришлась основная часть автоматной очереди.

Кузнецов рассказал, как сам занес супругу на руках в реанимацию и пытался спасти. Мужчина добавил, что пока не смог забрать тело.

Ранее местный житель рассказал, как украинский боевик расстрелял двоих жителей Курской области, пытавшихся эвакуироваться через реку.

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