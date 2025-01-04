Украине предрекли перенос боев на Днепропетровскую область

Bild: в Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои

Российские войска продолжают активное наступление на позиции украинских националистов, бои могут перейти на территорию Днепропетровской области. Об этом в материале для издания Bild сообщил обозреватель Юлиан Репке.

Журналист указал, что с начала 2025 года Россия взяла под контроль восемь населенных пунктов южнее стратегически важного Красноармейска. При этом военные не пытаются взять город в лоб, а грамотно обходят его, сжимая в кольцо.

«Российская армия сейчас находится в семи километрах от Днепропетровской области, где наземных боев еще не было. Их наступление лишь замедляют, но не останавливают рои украинских дронов. Бои в регионе могут начаться через несколько недель, для правительства Украины это ужасный сценарий», — написал Репке.

В первый день 2025 года над Днепропетровской областью пролетел беспилотник с гирляндой. Очевидцы заметили дрон в ночном небе благодаря иллюминации на крыльях.