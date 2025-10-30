Бьем по Банковой? Уникальная бомба-призрак: что насторожило Запад в российских снарядах

NI: Россия испытала планирующую ракету-бомбу с дальностью до 200 километров

Российские ВКС активно используют ракетно-усиленные боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии в 200 километрах. По данным National Interest , такие снаряды могут стать улучшенным аналогом американских JDAM и расширить возможности России в тактических ударах.

В материале утверждается, что российские авиапредприятия испытывают новые типы управляемых авиационных боеприпасов, которые сочетают стандартную фугасную бомбу, навигационный модуль и ракетный двигатель.

После сброса с самолета они способны планировать и поражать цели на дистанции 180–200 километров, не входя в зону поражения систем ПВО.

По сути, речь идет о российском аналоге американского комплекта JDAM, который превращает обычные «глупые» бомбы в высокоточные.

Американские JDAM позволяют дешево получить управляемое оружие, способное работать в любую погоду, а их российская версия добавляет еще и ракетный разгон.

Дальность до 200 километров делает такие боеприпасы идеальными для ударов по тыловой инфраструктуре, складам, пунктам снабжения и узлам связи противника.

Если испытания подтвердят заявленные характеристики, новые боеприпасы могут изменить характер воздушных операций.

Снаряды с универсальным модулем планирования в массовом производстве позволят наносить точные удары с безопасного расстояния, не подвергая риску экипажи штурмовиков.

Ранее американский журнал раскрыл секрет российских бюджетных бомб.