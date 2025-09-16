TNI: ФАБ-500 с УМПК и СУ-34 являются ключевым фактором успеха России на Украине

Российские авиабомбы ФАБ-500 получили высокую оценку американских военных экспертов за свою эффективность и массовость применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило авторитетное американское издание The National Interest (TNI), специализирующееся на военно-политической тематике.

Эксперты издания отметили, что оснащение бомб модулями УМПК позволило России наладить их массовое производство. При этом себестоимость модернизации составляет лишь малую часть стоимости высокоточных крылатых ракет типа Х-101.

Аналитики издания отметили, что российский ВПК массово оснащает современными планирующими модулями свободнопадающие бомбы. Таким образом, универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают «глухие» бомбы в высокоточное оружие, стали ключевым фактором эффективности.

Запуск осуществляется с истребителей-бомбардировщиков Су-34 непосредственно из воздушного пространства России.

Модернизированные бомбы обладают повышенной дальностью полета до 100 километров благодаря новым модулям. Это позволяет самолетам-носителям оставаться вне зоны действия большинства украинских систем ПВО, что значительно повышает выживаемость авиации.

Роль истребителей-бомбардировщиков Су-34

Как отметили авторы статьи, сам Су-34 играет ключевую роль в применении этих боеприпасов. Самолет способен нести до четырех бомб ФАБ-500 одновременно и выпускать их с высоты 10 тысяч метров, оставаясь практически недосягаемым для средств ПВО.

Несмотря на отдельные потери, российские ВКС сохраняют высокую интенсивность бомбовых ударов. По данным TNI, к середине 2025 года в строю находилось более 140 таких самолетов, при этом их производство продолжается.