Умные и пугающие. Американский журнал раскрыл секрет российских бюджетных бомбы
TNI: ФАБ-500 с УМПК и СУ-34 являются ключевым фактором успеха России на Украине
Российские авиабомбы ФАБ-500 получили высокую оценку американских военных экспертов за свою эффективность и массовость применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило авторитетное американское издание The National Interest (TNI), специализирующееся на военно-политической тематике.
Аналитики издания отметили, что российский ВПК массово оснащает современными планирующими модулями свободнопадающие бомбы. Таким образом, универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают «глухие» бомбы в высокоточное оружие, стали ключевым фактором эффективности.
Превращение обычных бомб в высокоточное оружие
Эксперты издания отметили, что оснащение бомб модулями УМПК позволило России наладить их массовое производство. При этом себестоимость модернизации составляет лишь малую часть стоимости высокоточных крылатых ракет типа Х-101.
Простота конструкции комплектов УМПК позволила наладить их массовое производство объемом в тысячи единиц ежемесячно.
The National Interest
Запуск осуществляется с истребителей-бомбардировщиков Су-34 непосредственно из воздушного пространства России.
Модернизированные бомбы обладают повышенной дальностью полета до 100 километров благодаря новым модулям. Это позволяет самолетам-носителям оставаться вне зоны действия большинства украинских систем ПВО, что значительно повышает выживаемость авиации.
Роль истребителей-бомбардировщиков Су-34
Как отметили авторы статьи, сам Су-34 играет ключевую роль в применении этих боеприпасов. Самолет способен нести до четырех бомб ФАБ-500 одновременно и выпускать их с высоты 10 тысяч метров, оставаясь практически недосягаемым для средств ПВО.
Несмотря на отдельные потери, российские ВКС сохраняют высокую интенсивность бомбовых ударов. По данным TNI, к середине 2025 года в строю находилось более 140 таких самолетов, при этом их производство продолжается.
Низкая себестоимость бомб — менее 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей – прим. ред.) за единицу — позволяет России применять их массово.
Это создает серьезные проблемы для ПВО Украины, которая вынуждена использовать более дорогие средства противодействия.
Тактическое преимущество и влияние на ход боевых действий
Массовое применение ФАБ-500 оказало значительное влияние на ход боевых действий, особенно в таких регионах как Донецк, Харьков и Курск. Ежедневно применяется до 100 таких бомб на наиболее напряженных участках фронта.
Эксперты отмечают, что Россия эффективно использует существующие запасы обычных авиабомб, превращая их в высокоточное оружие. Простота конструкции планирующего модуля обеспечивает быстрое и дешевое производство.
Новые модификации, такие как термостойкая ФАБ-500Т и тяжелая ФАБ-3000, еще больше расширяют возможности российских ВКС. Однако, как отметили американские эксперты, стандартная ФАБ-500 вполне может оставаться основным боеприпасом благодаря оптимальному сочетанию мощности, мобильности и цены.