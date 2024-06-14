Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы по украинским объектам

МО РФ: Белоусову показали применение Су-34 авиабомб с унифицированным модулем

Фото: РИА «Новости»

Министру обороны России Андрею Белоусову показали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по украинским объектам. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства.

Белоусов прибыл с инспекцией в командный пункт ВКС России. Там ему прочитали доклады о задачах, которые сейчас выполняют воздушно-космические силы.

«Министру обороны также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения [СВО] в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции», — написали в публикации министерства.

Ранее стало известно, что Белоусов обсудил с помощником президента РФ Алексеем Дюминым вопросы взаимодействия с российскими регионами и поставки беспилотников. Сейчас планируют дополнительно закупить дроны, средства РЭБ и прочую экипировку.

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