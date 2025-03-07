Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на специальной военной операции

Министр обороны Андрей Белоусов вручил государственные награды женщинам-военнослужащим, проявившим себя на специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Врио командира медицинского взвода ефрейтора Анну Поминову удостоили ордена Мужества. Она назвала награду честью как для себя, так и для всего батальона.

«Бойцы, которые получали ранения, в первую очередь смотрят на тебя как на последнюю соломинку, которая может тебе помочь», — рассказала она.

Старшая операционная сестра старший сержант Светлана Жарова получила медаль «За спасение погибавших». Она отметила, что все раненые бойцы просят ее побыстрее их вылечить и готовы даже встать с носилок, чтобы вернуться в строй.

Старшую медицинскую сестру младшего сержанта Елену Игнатьеву наградили медалью «За боевые отличия». Она рассказала, как в сложных ситуациях все забывают о личных обидах и становятся ближе друг к другу.

Министр поблагодарил их за образцовое выполнение обязанностей, поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Накануне женщин, выполняющих задачи в зоне СВО, поблагодарил и президент Владимир Путин. Он заявил, что женщины встречаются на разных должностях, в том числе на передовой.