Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся на СВО военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны, медали «Золотая Звезда», отличившимся на СВО военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны отметили, что награжденные бойцы проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Белоусов поблагодарил их за верность присяге, а также поздравил с наступающим Днем Победы и пожелал здоровья, благополучия и новых достижений, которые пойдут на благо страны.

Ранее стало известно, что более 330 участников спецоперации удостоились звания Героя России. Боевые ордена и медали получили свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов.