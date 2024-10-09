Белоусов вручил медали Героев России участникам СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военным, которые проявили героизм и мужество в ходе специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Андрей Белоусов вручил проявившим героизм мужество при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции российским военнослужащим высшие государственные награды — медаль „Золотая Звезда“», — указали в министерстве.

Торжественная церемония состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где бойцы проходят реабилитацию и лечение после полученных ранений.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими государственными наградами, пожелал скорейшего восстановления и поблагодарил за службу. Также он обсудил с руководством лечебного учреждения перспективы развития и текущее состояние лечебно-диагностической базы госпиталя.

Ранее министр обороны поздравил военнослужащих, освободивших город Угледар в ДНР.