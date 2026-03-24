Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Сергею Ярашеву

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» военнослужащему Сергею Ярашеву, который в одиночку удерживал позицию в Гришине на протяжении 68 дней. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства поблагодарил бойца за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, а также пожелал скорейшего выздоровления.

Ярашев рассказал Белоусову, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

Ранее стало известно, что в ДНР планируют снять полнометражный фильм, посвященный подвигу Героя России. Подготовка к производству киноленты уже стартовала.