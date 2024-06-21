ВС России перехватили инициативу по всей линии фронта

Белоусов заявил, что Россия владеет инициативой на всей линией фронта

Инициатива в зоне проведения спецоперации полностью находится в руках ВС России. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с выпускникам высших военно-учебных заведений.

«Благодаря их (российских военнослужащих — прим. ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта», — сказал он.

Глава Минобороны добавил, что российским военным удается последовательно снижать потенциал противника.

«Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка», — подчеркнул он.

Коллективный Запад, обратил внимание Белоусов, хочет замедлить развитие России и сломать независимый политический курс страны, чтобы поставить безопасность государства под удар. Однако россияне могут быть уверены — ВС РФ обеспечат суверенитет и защитят мирную жизнь.

Президент России Владимир Путин отметил, что армию страны продолжат совершенствовать.