Конфликт на истощение. На Украине встревожились из-за заявления о назначении Белоусова | 360°

13 мая 2024, 23:14
Конфликт на истощение. На Украине встревожились из-за заявления о назначении Белоусова
Секретарь СНБО Литвиненко: Белоусов может обеспечить конфликт на истощение
Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов способен обеспечить проведение долгосрочного противостояния на истощение. Об этом в интервью AFP заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
По словам украинского чиновника, Белоусов не только опытный специалист, но и человек, имеющий серьезные связи в российском разведывательном сообществе.
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«Опытный управленец, способный обеспечить долгосрочный конфликт на истощение», — подчеркнул Литвиненко.
Ранее Berliner Zeitung написала, что президент России Владимир Путин послал Украине и Западу тревожный сигнал, предложив Белоусова на должность нового главы Минобороны. Таким образом, как утверждает издание, Россия сделала ставку на адаптацию экономики к длительному противостоянию с Украиной и проведение перевооружения.
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