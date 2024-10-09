Белоусов шепотом пообещал помощь раненому бойцу СВО

Белоусов прошептал «все сделаем» на просьбу раненного на спецоперации офицера

Награждение званием Героя России капитана Максима Бахарева, получившего ранение в ходе обороны одного из населенных пунктов Запорожской области, прошло в больничной палате. Министр обороны Андрей Белоусов, приколов к пижаме офицера награду, выслушал его просьбу и шепотом пообещал, что все сделает. Видео с места опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале .

На опубликованных кадрах склонившийся к лежавшему на койке офицеру для вручения награды министр ненадолго задержался, слушая просьбу военного.

«Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — шепотом ответил Белоусов.

В дополнение к звезде Героя министр обороны России вручил раненому наградные настольные часы.

Белоусов в среду, 9 октября, вручил медали «Золотая Звезда» проявившим мужество и героизм в зоне проведения спецоперации военным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

Кроме капитана Максима Бахарева, Героями России стали командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, а также сержант Сергей Седов.