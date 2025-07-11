Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск «Днепр»

Министр обороны России Андрей Белоусов побывал на передовой в зоне спецоперации, где проверил, как выполняют боевые задачи бойцы группировки войск «Днепр». Он заслушал доклады командиров и обсудил с ними, как лучше оснастить подразделения современным вооружением и техникой. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой», — отметили в ведомстве.

Командующий группировкой доложил Белоусову о тестировании подразделениями новыми автоматами АК-12к и ручными пулеметами РПЛ-20 от концерна «Калашников». Современное стрелковое оружие продемонстрировало высокие боевые качества, особенно в штурмовых операциях. Его удобство, точность, кучность и надежность делают его незаменимым в бою.

Министр обороны России поручил в кратчайшие сроки совместно с «Калашниковым» рассмотреть возможность увеличения поставок нового стрелкового оружия для воздушно-десантных и штурмовых подразделений всех войсковых группировок.

Ранее Белоусов поручил отработать улучшение медпомощи в зоне СВО. Министр заявил, что нужно быстро создать список новых технологий на основе предложений и разработок Минздрава и ФМБА России. Это необходимо для улучшения медицинской помощи военнослужащим.