Белоусов поручил отработать улучшение медпомощи в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу провести отработку предложений по улучшению системы медицинского обеспечения военнослужащих на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение месяца необходимо отработать предложения по улучшению системы медобеспечения бойцов в зоне спецоперации, озвученные начальниками медслужб войск.

По словам министра, в кратчайшие сроки нужно подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России. Это необходимо для дальнейшего внедрения в систему оказания медицинской помощи военнослужащим.

Белоусов добавил, что военную медицину совершенствуют с целью выработать новые подходы к созданию в рядах ВС России современных способов медицинского обеспечения.

Ранее глава Минобороны пообещал увеличить поставки военных наземных роботов в армию. Белоусов отметил, что они отличаются высокой эффективностью.