Министр обороны России Андрей Белоусов лично посетил группировку войск «Курск», отметив успешные результаты боевой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания в пункте управления группировкой министру доложили о текущей ситуации и выполнении задач по ликвидации противника, который оккупировал Курскую область.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении. Также он вручил военнослужащим государственные награды.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявил, что российские военные в ближайшее время зачистят всю территорию Курской области от украинских боевиков. Он отметил, что операция достигла завершающей стадии.