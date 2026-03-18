Белоусов проинспектировал группировку «Север» в зоне спецоперации

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России .

Глава ведомства посетил командный пункт и заслушал доклады командования о текущей обстановке и выполнении боевых задач. Основное внимание уделили вопросам расширения зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также укреплению обороны приграничных регионов России.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что с начала года подразделения добились заметных результатов. В частности, уничтожили семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS.

Отдельно отметили рост эффективности борьбы с беспилотниками. Благодаря улучшенной подготовке расчетов FPV-перехватчиков повысилась результативность уничтожения дронов противника.

В сегодняшней сводке о проведении спецоперации Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.