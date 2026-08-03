Белоусов поздравил бойцов и командиров с освобождением Белого Колодезя

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Белого Колодезя в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и командиров 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением поселка Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе» .

Белоусов отметил решительность, храбрость и отвагу военнослужащих при выполнении боевой задачи и поблагодарил их за образцовое выполнение воинского долга.

«Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. В операциях участвовали подразделения группировки войск «Север».