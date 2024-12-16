Министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны .

«Модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника», — сказал глава Минобороны.

Белоусов также добавил, что министерство уже приняло первоочередные меры и ликвидировало места открытого хранения, провело маскировку, создало мобильные огневые группы, а также наладило систему взаимодействия с ПВО.

Ранее министр обороны поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных.