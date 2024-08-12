Белоусов перечислил условия успеха в противостоянии с Западом

Белоусов: для успешного противостояния Западу нужно соблюдать три важных условия

Для успешного противостояния с Западом во главе с США необходимо обеспечить армию высокоточным оружием, а также применять новые тактические приемы ведения боя. С таким заявлением выступил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости» .

По словам главы ведомства, достичь успеха можно при одновременном соблюдении следующих основных условий.

«Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий», — сказал Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024».

Еще одним условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект».

Также министр сделал акцент на необходимости подготовки военных кадров, особенно командного состава.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не имеющие зарубежных аналогов российские разработки в сфере вооружений показали высокую эффективность на СВО.