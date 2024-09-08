Белоруссия сообщила о большой группировке ВСУ у границы

У границы Белоруссии сконцентрирована группировка ВСУ в 14 тысяч человек. Белорусская группировка в разы меньше, заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, <…> — около 14 тысяч военнослужащих», — заявил Вольфович.
Белоруссия никогда не высказывала упреков, угроз или территориальных претензий по отношению к Украине, отметил госсекретарь СБ. Военнослужащие занимаются плановой боевой подготовкой.
Минобороны Белоруссии 5 сентября подтвердило нарушение государственной границы беспилотниками. Дежурные силы ПВО ликвидировали все цели.
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