Белоруссия начала отводить войска с пограничных с Украиной территорий

Министерство обороны Белоруссии приступило к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, его процитировала пресс-служба оборонного ведомства.

Он обратил внимание, что напряжение на южной границе спадает, поэтому группировку войск выводят из этого района.

«Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр добавил, что командование оставит на рубежах незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки.

Ситуацию на границе также прокомментировал командующий силами специальных операций Вооруженных сил Вадим Денисенко. По его словам, украинские военные отходят от рубежей, поэтому Белоруссия тоже сократит группировку в этом районе.

«Хотим заявить, что все спокойно выполняется в штатном режиме», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Украиной. Он обсудил обеспечение военной безопасности страны на южных рубежах и заслушал доклад военных.