Белгородцев призвали не носить камуфляж в приграничье из-за дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям прифронтовых и приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную и военную одежду. Об этом он написал в своем канале на платформе Max .

Глава региона подчеркнул, что особенно это касается тех, кто живет в 25-километровой зоне либо приезжает туда по служебной необходимости.

«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале — чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в форме», — указал Гладков.

Губернатор призвал жителей отнестись к просьбе с пониманием.

Ранее Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне более 220 тысяч жителей региона остались без света после атаки украинских боевиков.