Белгородцев предупредили о ракетной опасности третий раз за день

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — призвал Гладков.

Сирены, предупреждающие о возможной угрозе, включили в городе третий раз за день. Пока информации о прилетах и других происшествиях не поступало.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и поселок Красное в Белгородской области. В нескольких домах выбило окна, осколками посекло гараж. Повреждения зафиксировали в нескольких хозпостройках и сельскохозяйственном предприятии.