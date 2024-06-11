Белгородцев предупредили о ракетной опасности третий раз за день

Гладков: в Белгороде запустили сигнал ракетной опасности

Фото: РИА «Новости»

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — призвал Гладков.

Сирены, предупреждающие о возможной угрозе, включили в городе третий раз за день. Пока информации о прилетах и других происшествиях не поступало.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и поселок Красное в Белгородской области. В нескольких домах выбило окна, осколками посекло гараж. Повреждения зафиксировали в нескольких хозпостройках и сельскохозяйственном предприятии.

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