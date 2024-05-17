Белгородцев предупредили о ракетной опасности | 360°

Важное 17 мая 2024, 11:45 Белгородцев предупредили о ракетной опасности Гладков: сирену ракетной опасности запустили в Белгороде РИА «Новости»

Читать 360 в

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе 17 мая около 11:40. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал глава.

Реклама

Гладков призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие.

Это уже третье объявление ракетной опасности за 17 мая. В первый раз сирены включали около 00:30, второй — примерно в 05:00. Как сообщал Гладков, сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Один из ударов пришелся по автомобилю, в котором ехала семья. Погибли женщина и ребенок.