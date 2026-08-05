Белгородскую область атаковали 137 раз за сутки
Губернатор: ВСУ атаковали Белгородскую область 137 раз за сутки
За прошедшие сутки украинские военные 137 раз атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале.
Противник семь раз обстрелял территорию региона из артиллерии реактивных систем залпового огня и произвел шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 152 вражеских БПЛА.
В различных округах от вражеских атак пострадали 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В больнице умерла женщина, тяжело раненная при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля.
Днем 4 августа в Шебекине Белгородской области украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал пожарную машину. Пятеро сотрудников МЧС пострадали.