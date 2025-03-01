Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь

Пострадавшим компаниям в Белгородской области дополнительно выделят три миллиарда рублей на компенсацию ущерба от агрессии ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Пострадавшие от обстрелов со стороны Украины сельскохозяйственные и промышленные предприятия Белгородской области, а также в ходе проведения контртеррористической операции, получат финансовую помощь», — заявили в пресс-службе.

Источником выделенных средств станет резервный фонд правительства.

В кабмине напомнили, что по поручению главы государства Владимира Путина в области действуют расширенное бюджетное финансирование медицинских учреждений, годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для граждан и организаций, поставки автомобилей для передвижной торговли, гранты на восстановление или перемещение производства, а также свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.

В ночь на 1 марта коммерческий объект пострадал при атаке дрона на Белгород.