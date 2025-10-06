Белгородец погиб в ходе повторного ракетного удара ВСУ

Гладков: житель Белгорода погиб во время нового ракетного удара ВСУ

Занимавшийся ликвидацией последствий обстрела украинских боевиков на своем рабочем месте житель Белгорода погиб во время повторного ракетного удара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

По его словам, житель областной столицы скончался до прибытия бригады скорой помощи.

«Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» — заявил Гладков.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков добавил, что в результате повторного обстрела проникающее осколочное ранение получил еще один житель Белгорода. В тяжелом состоянии его доставили в областную клиническую больницу.

В зону поражения запущенной украинскими боевиками ракеты попал объект городской инфраструктуры. В результате повреждений часть улиц Белгорода осталась без света. На место уже прибыли аварийные и оперативные службы.

В ночь на понедельник, 6 октября, в результате обстрела украинских боевиков без света остались 24 населенных пункта Белгородской области, где проживают 5400 человек. Гладков отмечал, что работа по восстановлению подачи энергии уже началась.