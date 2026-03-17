Бельгийский премьер объяснил призыв к диалогу с Россией

О нормализации отношений с Россией следует говорить после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, чьи слова привела газета Financial Times .

По его словам, Европа не может говорить о диалоге, пока продолжается украинский кризис.

«Я говорю о возможном сценарии после войны, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы», — сказал глава правительства Бельгии.

Он назвал неприятной ситуацию, когда европейские страны не сидят за столом переговоров, но «расплачиваются за войну».

Несколько дней назад Барт Де Вевер заявил, что Евросоюзу следует наладить диалог с Россией по урегулированию на Украине, так как европейцы не могут бесконечно поддерживать ВСУ и поставлять им оружие без участия США. При этом задушить Россию в экономическом плане тоже не получится.