Бельгия не разрешила Украине использовать F-16 при атаках на Россию

VRT NWS: Бельгия запретила ВСУ применять передаваемые F-16 за пределами Украины

Фото: РИА «Новости»

Истребители F-16, которые Бельгия передала Украине, можно применять только на украинской территории. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, его слова передало издание VRT NWS.

«Соглашение очень четкое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это условие соглашения, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться», — сказал он.

Кроо объяснил, что договор, заключенный с украинским лидером Владимиром Зеленским, делает королевство самым крупным поставщиком истребителей для ВВС Украины.

При этом правительство Нидерландов позволило украинской стороне использовать F-16 в ходе атак на территории России. Глава МИД страны Ханке Брюинс Слот заявила, что ВСУ имеет право на самооборону, а в таком случае «нет границ для применения оружия».

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