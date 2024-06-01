Бельгия не разрешила Украине использовать F-16 при атаках на Россию

Истребители F-16, которые Бельгия передала Украине, можно применять только на украинской территории. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, его слова передало издание VRT NWS .

«Соглашение очень четкое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это условие соглашения, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться», — сказал он.

Кроо объяснил, что договор, заключенный с украинским лидером Владимиром Зеленским, делает королевство самым крупным поставщиком истребителей для ВВС Украины.

При этом правительство Нидерландов позволило украинской стороне использовать F-16 в ходе атак на территории России. Глава МИД страны Ханке Брюинс Слот заявила, что ВСУ имеет право на самооборону, а в таком случае «нет границ для применения оружия».