Бойцы 156-го отдельного батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались быть козлами отпущения и пушечным мясом. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что руководство подразделения опубликовало заявление на своей странице в соцсетях, где говорится об этом.

«Батальон больше не готов закрывать собой пробелы в обороне и быть „козлами отпущения“ для командиров бригад, за которыми они закреплены», — уточнил силовик.

Кроме того, в сообщении говорится, что личный состав батальона используют как пушечное мясо при заходе в проблемные населенные пункты. При этом бойцы не получают никакой поддержки.

Об этом батальоне известно, что он участвовал в боях за Попасную, Артемовск и во время прошлогодней «курской авантюры».

Этим летом в Харьковской области российские военные уничтожили элитный полк ВСУ «Скала».