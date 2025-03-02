Вооруженные силы Украины понесли большие потери на границе с Курской областью. В одном только феврале 21-я механизированная бригада лишилась целого батальона, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Украинцы за месяц опубликовали в соцсетях десятки некрологов и более 50 объявлений о поиске бойцов, пропавших в окрестностях Николаево-Дарьино на границе Сумской и Курской областей. Под ликвидацию попал почти весь третий механизированный батальон 21-й бригады.

Командование передислоцировало выживших военнослужащих вглубь Сумской области, но и там подразделение продолжило нести большие потери. Раненых так много, что мобильный госпиталь переполнился, в медикам пришлось работать в круглосуточном режиме.

Насильственная мобилизация на Украине не показала эффективности. Минобороны России сообщили, что в ноябре территориальные центры комплектования призвали 34 тысячи новобранцев, а ВСУ потеряли более 60 тысяч военнослужащих.