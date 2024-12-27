Бастрыкин провел в ДНР оперативное совещание о преступлениях Украины

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание по расследованию преступлений украинских формирований в отношении мирных жителей и ВС России. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Глава ведомства заслушал доклады о деятельности подразделений ведомства в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С 2014 года следователи возбудили 6025 дел в отношении руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ.

«К настоящему времени по рассмотренным судами уголовным делам фигуранты приговорены к длительному лишению свободы», — заявил первый зампред СК Эдуард Кабурнеев.

Также продолжается работа по привлечению к уголовной ответственности иностранных наемников.

Украинский пленных Богдан Никитченко ранее рассказал, что ВСУ орудовали в Курской области под видом российских военных и расстреливали мирное население.