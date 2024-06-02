Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по факту избиения бойца СВО в Реутове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения участница спецоперации в Реутове. Об этом сообщил информационный центр Следкома.

К главе СК обратился пострадавший. Он заявил, что не согласен с ходом расследования.

«Бастрыкин дал указание <…> повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», — указали в информационном центре.

В декабре 2023 года приезжий избил молотком участника спецоперации на автостоянке в Реутове. Причиной потасовки стало неприятное замечание уроженца Азербайджана о жене другого военного. Следователи возбудили дело по статье «Хулиганство».

Ранее на Кубани произошел другой случай с избиением бойца, участвовавшего в СВО. Военного избили подростки в станичном парке Каневского района. Мужчина попал в больницу, против подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.