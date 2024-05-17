Подростки на Кубани избили участника спецоперации | 360°

Криминал 17 мая 2024, 05:27 Подростки на Кубани избили участника спецоперации СК: в станичном парке на Кубани подростки избили участника СВО РИА «Новости»

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Подростки напали на участника СВО в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального СУ СК.

Следователи уточнили, что происшествие случилось 13 мая. В парке между подростками и военным случился конфликт. Поскандалив, несовершеннолетние начали бить мужчину ногами по туловищу и голове.

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В итоге потерпевшего положили в больницу. Против подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«В ближайшее время фигуранты будут доставлены к следователю для производства с ними следственных действий», — сказано в публикации.

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