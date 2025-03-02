Бастрыкин перечислил поставляющие ВСУ наиболее смертоносное оружие страны

Вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное оружие из Италии, Германии, Канады и Великобритании. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

СК совместно с Минобороны документирует факты поставок иностранного оружия и иной техники для националистов. Кроме упомянутых стран, Украине передают вооружения Эстония и Румыния.

«Из Европы поставляются артиллерийские снаряды и установки, крылатые ракеты Storm Shadow, танковые снаряды, патроны и авиационные бомбы», — сказал глава ведомства.

Также ВСУ получают ударные беспилотники, которые массово задействуют не только на линии боевого соприкосновения, но и при атаках на гражданские объекты.

Ранее стало известно, что командование ВСУ обучило операторов дронов атаковать гражданские машины.