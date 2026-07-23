Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе и других регионах

Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в регионах России превысил триллион рублей

Украинские вооруженные силы своими действиями в Донбассе и других регионах страны нанесли ущерб свыше одного триллиона рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его процитировал ТАСС .

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей», — отметил председатель СК.

Он подчеркнул, что расследования продолжаются, поэтому сумма не окончательная.

Ранее Бастрыкин сообщил, что с начала специальной военной операции в украинские вооруженные формирования вступили более 16,8 тысяч иностранных наемников. Часть из них уже ликвидировали, некоторые разорвали контракты и покинули страну.