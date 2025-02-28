Барельеф военкору из Балашихи Семену Еремину открыли в Москве

Семен Еремин начал работать в «Известиях» в 2017 году и за годы своей профессиональной деятельности стал примером мужества, самоотверженности и преданности профессии. Большую часть времени он проводил на передовой, освещая события СВО и рассказывая о подвигах российских бойцов.

Военный корреспондент погиб 19 апреля 2024 года при атаке украинского дрона во время съемки репортажа. За проявленное мужество и преданность долгу он был посмертно награжден орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным.

Память о журналисте увековечили не только в Москве, но и в его родной Балашихе. В 2024 году на фасаде дома № 9, корпус № 2 по улице Луговой появился мурал с портретом военкора. Художник Сергей Юраков изобразил Семена Еремина рядом с его наградами — орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества.

Открытие барельефа стало важным событием для коллег и близких Семена Еремина, а также для всех, кто ценит труд военных корреспондентов, рискующих жизнью ради правды.