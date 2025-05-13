Российские военные встретили в Часовом Яре местного жителя, который рассказал, как провел под оккупацией ВСУ семь месяцев. Видео для 360.ru записал боец с позывным Суетной.

Военный отметил, что служит в разведке отдельного спецподразделения, которое работает на одном из самых горячих направлений СВО. В Часовом Яре бойцы встретили мирного жителя, пожилого мужчину, который с ранением руки прожил в оккупации семь месяцев. Мужчина еле выжил, так как помощь ему никто не оказал.

Раненый рассказал, что в населенном пункте были не наемники, а «бандерлоги безбашенные».

«Они боятся тюрьмы. Они ждут приказа, чтобы нас кто-то принял. <…> Потому что они отступают, потому что боятся тюрьмы. <…> Какое отношение к людям? У нас все позабирали. Представляешь, мы семь месяцев, у нас всего хватало. Ну мы готовились. Две генератора…» — эмоционально поделился спасенный мужчина.

Командир штурмового взвода отряда «Русь» с позывным Миссионер 7 мая рассказал, как эвакуировали из окрестностей Часова Яра двух гражданских. Люди находились в удовлетворительном состоянии и могли самостоятельно передвигаться.