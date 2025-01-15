Балицкий сообщил о массовом информационном вбросе со стороны Украины

Появившиеся в сети сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа оказались массовым информационным вбросом со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Telegram-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа», — написал глава региона.

Балицкий призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Также не нужно отвечать на звонки с неизвестными номерами телефонов.

По его словам, украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) давно применяет подобные схемы, пытаясь дестабилизировать обстановку и обмануть людей, поэтому не стоит реагировать.

Балицкий подчеркнул, что ситуация в округе стабильная, а все службы работают в штатном режиме. Силы противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности.

Ранее появилась информация, что связанные с ЦИПсО люди угрожают военному журналисту Роману Сапонькову расправой, если он не удалит свой Telegram-канал. Сообщения с угрозами рассылали также его родственникам.