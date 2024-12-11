Военкору Сапонькову и его семье угрожали расправой, если он не удалит свой канал

Военкор Сапоньков заявил об угрозах убийством членов его семьи

Военному журналисту Роману Сапонькову угрожают расправой с ним и его семьей, если он не удалит свой Telegram-канал. Об этом сообщило интернет-издание «Mash на Мойке» .

Авторы материала, сославшись на заявление самого Сапонькова, написали, что ему приходит огромное количество сообщений с угрозами расправой от людей, связанных с ЦИПсО — подразделением ВСУ, которое занимается информационной войной и кибератаками.

Такие же сообщения стали рассылать и родственникам Сапонькова, в частности его сестре, рассказали журналисты.

Кроме военкора Сапонькова, по информации «Mash на Мойке», недоброжелатели угрожают довести до самоубийства публициста и волонтера отряда «Эспаньола» Александра Живова.

Местные правоохранители начали уголовное производство по факту угроз в адрес Сапонькова и организовали розыск тех, кто третирует журналиста.

Ранее Сапонькову замуровали монтажной пеной дверь в его квартире в Санкт-Петербурге, пока сам он находился в зоне спецоперации. Хулиганов задержали, ими оказались подростки.