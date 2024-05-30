Президент США Джо Байден колеблется и в скором времени позволит Украине атаковать российскую территорию с помощью американского оружия. Об этом заявила газета New York Times .

«Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в конфликте на Украине, — отмене запрета на удары американским оружием по территории России», — указали в издании.

В газете предположили, что советники американского лидера верят, что в конечном итоге он даст Украине разрешение, вокруг которого уже долгое время ведутся дискуссии. По информации источника издания, Байдену придется пойти на уступки, несмотря на риски эскалации конфликта. В Белом доме также назвали «очень оживленным процессом» попытки помощников президента дать ему рекомендации по этому вопросу.

Ранее подполковник армии США в отставке Александр Виндман высказал мнение, что удары ВСУ американским оружием по России не втянут Запад в конфликт. По его словам, этот страх является иррациональным и не имеет под собой реальных оснований.