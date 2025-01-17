Байден в начале СВО дал Путину два обещания

Президент США Джо Байден в рамках одного из разговоров с главой России Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом он признался в интервью телеканалу MSNBC .

Журналист спросил американского лидера, говорил ли он с Путиным о недопустимости использования ядерного оружия.

«Я сказал, что <…> мы уже вывезли оттуда (с Украины. — прим. ред.) ядерное оружие. <…> Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она (Украина. — прим. ред.) не станет частью НАТО до тех пор, пока в значительной степени не изменит свою систему», — подчеркнул Байден.

Президент США также заметил, что заявил российскому коллеге о намерении американских властей продолжить содействие росту Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Джо Байден в своей прощальной речи признал, что его администрация поддержкой Украины подталкивала мир к ядерному конфликту.