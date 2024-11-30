«Байден путает ему карты». В Крыму назвали возможные сроки переговоров по Украине

Спикер Константинов: переговоры по Украине могут начаться в начале 2025 года

Россия и Соединенные Штаты могут выйти на старт переговорного процесса по украинскому вопросу уже в начале следующего года. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов, его процитировало РИА «Новости» .

Политик пояснил, что избранный президент США Дональд Трамп оказался в сложной ситуации после снятия Белым домом ограничений на дальнобойное оружие и запуска «Орешника». По мнению Константинова, «Байден путает ему планы».

Сейчас Дональд Трамп, как полагает Константинов, пересматривает свою стратегию на взаимодействие с Россией. Политик высказал убеждение в том, что на переговорный процесс страны выйдут в начале 2025 года, сразу после инаугурации Трампа.

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров. По мнению Ставридиса, американский лидер намерен добиться от Украины территориальных уступок.