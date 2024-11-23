Байден позвонил Макрону после известий об «Орешнике»

Президент США Джо Байден связался с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить эскалацию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Они рассмотрели события на Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны „голубой линии“ безопасно вернуться в свои дома», — сообщила администрация.

Политики обсудили глобальные и двусторонние вопросы. Байден и Макрон договорились продолжить контактировать как напрямую, так и через национальные группы безопасности США и Франции.

Российские войска испытали новую баллистическую ракету «Орешник», атаковав предприятие оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада системы ПВО для обезвреживания ракет средней дальности.