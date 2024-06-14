Байден ответил, отправят ли США войска на Украину после заключения договора о безопасности

Байден: соглашение с Киевом не подразумевает отправку войск на Украину

Фото: РИА «Новости»

США в рамках договора с Украиной о гарантиях безопасности не будут отправлять своих военных в страну, при этом помогут поставками вооружений и снарядов. Об этом заявил глава Штатов Джо Байден, его слова передало РИА «Новости».

«Наша задача состоит в том, чтобы укрепить возможности Украины в части обороны и сдерживания. США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое — не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов», — сказал Байден.

Вашингтон с Киевом подписали соглашение о безопасности 13 июня. Переговоры по этому вопросу завершили успешно. Как отметил помощник Байдена Джейк Салливан, соглашение не подразумевает обязательств по использованию американских сил для защиты Украины.

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