США подпишут с Украиной соглашение о безопасности 13 июня

Соединенные Штаты подпишут с Украиной соглашение о безопасности уже 13 июня. Переговоры по этому поводу успешно завершились, рассказал на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — процитировало его РИА «Новости».

Он уточнил, что договор затрагивает поддержку и поставку оружия, но не подразумевает обязательств по использованию сил США для защиты Украины.

Украинская сторона еще в январе сообщала, что готовит соглашения о безопасности, которые подпишут как США, так и Франция, Германия, Польша, Канада и Италия. Об этом стало известно после того, как Украина подписала такое соглашение с Британией сроком на 10 лет. В документе были пункты об обмене разведывательными сведениями и обучении военнослужащих. Королевство также обязалось помогать Украине со «сдерживанием эскалации».