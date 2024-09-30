Белый дом не позволит Украине наносить разрушительные удары вглубь России, потому что это не решит проблему, а лишь приведет к новому витку эскалации конфликта. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательской группы NUPI по России, Азии и международной торговле Мэтью Блэкберн в колонке для The National Interest .

По его мнению, у администрации Джо Байдена есть веские основания сомневаться в эффективности глубоких ударов по России. Радиус действия переданных Украине ракет Storm Shadow и ATACMS составляет около 300 километров, а значит, они не угрожают военно-промышленному центру, энергетической системе или военному потенциалу России.

Блэкберн сообщил, что Белый дом подошел к этому вопросу комплексно. Власти США осознали, что бомбардировки не замедлят российское наступление на долгое время, не остановят разрушение энергетической инфраструктуры и не решат проблему сокращения населения Украины. Автор статьи заявил, что Байден осознал — удары по России откроют ящик Пандоры сценариев эскалации и подорвут шансы на мирные переговоры.

«Даже если глубокие удары будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком малыми по масштабу, чтобы помочь Украине», — сказал он.

В США прозвучали призывы прекратить спонсировать Украину и потратить эти деньги на решение внутренних проблем. Политический активист Чарли Кирк попросил правительство поддержать пострадавших от урагана.