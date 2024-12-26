Президент России Владимир Путин рассказал, что лидер США Джо Байден предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО еще в 2021 году. Такое заявление он сделал, подводя итоги неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.
Путину не известно, что сейчас готовит администрация избранного президента Дональда Трампа. Однако российский лидер рассказал про Байдена.
«Он предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: „Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете“, — сказал Путин.
Президент поговоркой прокомментировал возможность завершения украинского конфликта в наступающем году: «Вашими бы устами да мед пить». Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда стремится к окончанию противостояния.
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