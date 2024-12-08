«Баба-яга» превратилась в «Тетю Веру». Как переделали трофейный дрон ВСУ

РИА «Новости»: украинский дрон «Баба-яга» после модернизации стал «Тетей Верой»

Российские военные модернизировали трофейный дрон «Баба-яга» и назвали его «Тетей Верой», которая «доставляет подарки». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» рассказали, что у ударного дрона стандартные двигатели заменили на FPV-дроны.

«Уникальность „Бабы-яги“ составляет четыре FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями с одновременным управлением», — рассказал военнослужащий.

По его словам, «Тетю Веру» планируют использовать для доставки боеприпасов и провизии, а также для минирования местности. Также ее будут применять в качестве ретранслятора.

Ранее в России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма». Этот беспилотник стал улучшенным аналогом украинской «Бабы-яги». Российский аппарат оснастили широкополосной связью, что позволяет через заданное время сканировать эфир.