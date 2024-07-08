Участники националистического батальона «Азов»* пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому расправой, если он даст согласие на мирные переговоры с Россией. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Члены бригады „Азов“* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним. Боевики уже выступали с подобными угрозами в прошлом и, мне кажется, было бы большой ошибкой не воспринимать их предупреждения всерьез», — заявил он.

Меркурис отметил, что представители украинских националистических подразделений не хотят, чтобы конфликт урегулировали. Более того, они готовы продолжать боевые действия.

По словам аналитика, украинские экстремисты расценят любые дипломатические контакты с российской стороной как предательство.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер уже сообщал об угрозах боевиков нацбата «Азов»* украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в случае переговоров с Россией. Он заявил, что начштаба «Азов»* прямым текстом сказал президенту, чтобы тот даже не задумывался об этом, а иначе «наступит его конец».

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.